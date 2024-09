Papp László (balról) és Tim Robbins

Fotó: Molnár Péter

Kiemelte, a Ramazuri azt kérdezi, miért léteznek ezek az erők, kik vagyunk, miután megosztottá válunk, és legfőképpen hogyan tudunk mindezek után továbblépni.

Hozzátette, a Covid alatt két évig zárva volt a színházuk, ezért az a kérdés is megfogalmazódott benne, hogy vajon mit gondolna Dionüszosz, a színházak istene, ha látná, hogy egyik játszóhely, bár és közösségi hely sem fogadhat látogatókat.

Az embereknek beszélniük kell egymással, de ehelyett mindenki a saját külön kis algoritmusát követte a járvány alatt. Hirtelen csak olyanokkal beszélgettünk, akik egyetértettek velünk, és ez nagyon egészségtelen

– fejtette ki.

Az igazság nem odaát, hanem a színházban van

Tim Robbins az újságírók érdeklődésére arról is beszélt, hogy a színészet és a rendezés mellett az elmúlt 30 évben fotózással is foglalkozott. – A fényképeimet viszont csak a barátaimmal osztom meg, a festményeimet pedig jobb, ha senki sem látja – fűzte hozzá nevetve. Elmondta, ezen kívül egy együttesben is játszik, akikkel nyáron Olaszországban léptek fel. – Hat új számot írtam a bandának, amelyek a Ramazuriban is megszólalnak, de fontos, hogy ettől a darab még nem lesz musical, csak egy színmű, amiben zene is van – mutatott rá.

A Topsy Turvy, azaz Ramazuri a 21-ik század legnagyobb kérdéseit feszegeti

Forrás: Molnár Péter

– Jelenleg az egyik legnagyobb szenvedélyem, hogy a társulatommal járhatom a világot. Az elsődlegesek az életemben az unokáim, de amikor már elfáradnak tőlem, akkor útra kelek a csapattal. Van valami szép abban, hogyan mindig más és más kultúrába látogatunk el: júniusban Romániában játszottunk, múlt héten pedig Lengyelországban léptünk fel – sorolta.

A színház az a pont, ahol minden perspektívába kerül. A színház őszinte, ahol hamar kiderül az igazság: ha nem jól csinálod, azonnal visszajelzést kapsz a közönségtől. Ez a filmről nem mondható el, sok nagyszerű film nem is jut el a közönséghez. Ezért is látjuk, hogy a filmek minősége csökkenő tendenciát mutat

– fejtette ki Tim Robbins. Arra is kitért, hogy aggasztja, milyen irányba tart ma a filmipar, hiszen úgy tűnik, folytatásokra, formulákra építik a szórakoztatást. Hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének napjainkban is fantasztikus alkotók, hiszen ő maga is szerepel egy remek műsorban, az Apple TV Silo című sorozatában, de úgy látja, az igazán formabontó alkotások mostanában nem Amerikában, hanem Európában vagy Dél-Koreában készülnek.