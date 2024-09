Az a bizonyos tepertő is belekerült a kakaspörköltbe

És hogy mennyire sikerült jól a nap? Ezt Nagy Imrének, a Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnökének Facebook-posztja is jól érzékelteti:

– A Tájházban a finn vendégeknek nagyon ízlett a HÍR- védjegyes káposztás pogácsánk! Judit-Éva ezúttal is remekelt! Balla Zoli kakaspörköltje is „király” volt, mely készítése alatt a mi szilvás lepényünket kóstolgatta. A lepény élménye biztosan hozzájárult a szabadtéri főzéshez! – írja közösségi oldalán.

Persze, én sem hagyhattam ki, hogy megkóstoljam, és hát, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ettem már valaha jobb szilvás lepényt (a videóban az arckifejezésem is árulkodik erről)...