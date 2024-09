Ilyen lesz a Csokonai Színház műsora a 2024/2025-ös évadban

Elmondta, az előző évadban a társulat kipróbálta magát minden műfajban, több színházszakmai koncepció alapján, és a megszerzett tapasztalatokat beépítették a 2024/2025-ös évad kínálatába.

– Egyértelműen látszik a nézettségi adatokból, hogy a Csokonai közönsége nagyon szereti az érzelmekkel teli, szép történteket, különösen a zenés darabokat. Ezért kerül műsorra másfél hét múlva az OLIVER! című musical, ami reményeink szerint igazán minőségi szórakozást fog nyújtani minden generációnak. Ezért tűztük műsorra a Carmen című operát, Szabó Magdától a Tündér Lalát, és Ábrahám Pál operettjét, a Viktóriát – tájékoztatott a színházigazgató. Hozzátette, a vidám darabok kedvelőiről sem feledkeztek meg: a héten elkezdték a Függöny fel! vígjáték próbáit, és tervezik bemutatni a Leenane szépe tragikomédiát.

Mátyássy Szabolcs ismertette a Csokonai Színház új évadnak kínálatát

Forrás: Molnár Péter

Összesen 15 bemutatót tervezünk az új évadban, több tavalyi sikerdarabot műsoron tartunk és lesz 4 vendégjáték is. A Csokonai Teátrum színpadán a musicaleken, az operettek, és a vígjátékokon lesz a hangsúly, míg a Csokonai Fórum játszótereiben inkább a művészi, költői előadások kapnak helyet

– mondta Mátyássy Szabolcs.

Arra is kitért, hogy Magyarországon egyedülállóan a Csokonai Színházban vendégszerepel az Oscar- és Golden Globe-díjas Tim Robbins és társulata, a The Actor's Gang. – Szeptember 18-án és 19-én mutatják be a filmsztár által írt és rendezett Topsy Turvy-t, azaz Ramazurit. Nagy élmény lesz a kortárs amerikai színjátszás egyik ikonikus alakjával személyesen találkozni. Különlegesség, hogy az előadások után Tim Robbins válaszol a nézői kérdésekre, ezzel a szokottnál teljesebb színházi élményt nyújtva – tudtuk meg a részleteket a produkcióról.