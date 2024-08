A Vojtina Bábszínház augusztus 25-én, vasárnap Debrecenben a Nagytemplom mögötti Emlékkertben tartotta Idesüss a Figurásra! elnevezésű évadnyitó mulatságát. Az eseményen a Malac és Liba című előadást tekinthették meg az érdeklődők, de készíthettek játékos keretek között padlizsánkrémet székelymenyecske módra is a számtalan szabadtéri mókalehetőség mellett.

Padlizsánkrémet is lehetett készíteni

Forrás: Molnár Péter

Míg a többség a bábelőadásra figyelt vagy a babasarokban hűsölt, a Haon stábja Asbóth Anikóval, a Vojtina Bábszínház igazgatójával beszélgetett a következő évadról.

– A 2024/2025-ös évad koncepciója is az, amit már évekkel ezelőtt megfogalmaztunk: idén is szeretnénk olyan előadásokat létrehozni, amelyek a mai gyerekek problémáit tükrözik a művészet nyelvén – fogalmazta meg Asbóth Anikó. Mint elmondta, az előadásokat elsősorban a 3-99 éves korosztály számára készítik, de minden életkorban figyelnek a sajátosságokra. – A 3 év alattiaknak úgynevezett babusgató programokat szervezünk, közösségi formában avatjuk be a legkisebbeket a színházi előadások világába, nagyon szeretik a családok. Az iskolásoknál törekszünk rá, hogy olyan témákkal dolgozzunk, amelyeket segítik őket jobban eligazodni ebben a folyton változó mai világban, olyan kérdéseket boncolgatva, amelyekre gyakran még mi magunk is keressünk a válaszainkat – ismertette. Kiemelte, idén az általános iskola felső tagozatosai számára készülnek egy testreszabott újdonsággal: a Sárkánykirály című előadásuk arról az átalakulási folyamatról szól, ami egy kiskamaszban lezajlik.

Asbóth Anikóval a Vojtina Bábszínház évadnyitóján beszélgettünk

Forrás: Molnár Péter

– Rögtön az évad elején egy másik különlegességet is bemutatunk, Mercs Máté Péter egyszemélyes játékát A halhatatlanság csizmája címmel. A nagyapjának a története ihlette, akit annak idején csak Csizmás Gyuriként tisztelt a közösség, és mindenféle legendák fűződnek a személyéhez. Szintén egy érdekes megközelítéssel találkozhatunk Láposi Terka által, aki ettől az évadtól a Vojtina művészeti vezetéséért felel. Az őzike, akit szerelemnek hívtak címmel a Debreceni Egyetem és egy angol felsőoktatási intézmény közös kutatási anyagából 3 jelenetet állít színpadra. Ebben az együttműködésben azt vizsgálták, hogyan tudják a gyerekek a saját jogaikat megfogalmazni és érvényesíteni óvodáskortól – tájékoztatott Asbóth Anikó.