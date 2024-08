Különleges programmal várja látogatóit augusztus 24-én, szombaton este a Zsuzsi Erdei Kisvasút. Sokak kedvence, a Csillagvonat ugyanis visszatér. Az esti utazók felfedezhetik az éjszakai erdő titkait, és együtt leshetik meg a csillagokat. Lesz éjszakai túra, bagolyles, macskabaglyokat is szabadon engedhetünk, valamint Kása János csillagász is bemutatót tart, emellett megtekinthetjük a dioráma kiállítást a Természet Házában.

A vonat 19 órakor indul a Ruyter utcai állomásról. Mint a szervezők írják, a túra hossza megközelítőleg 3 kilométer, ezért javasolt kényelmes túracipőt és réteges, zárt öltözetet viselni, hogy alkalmazkodni tudjunk az éjszakai hőmérséklethez. Szintén kérik, hogy elemlámpát vagy fejlámpát, elegendő ivóvizet, és ha szükséges, szúnyogriasztót is hozzanak magukkal a kalandozók. A programok ingyenesek, mindössze a Zsuzsi vasútra kell jegyet váltani.