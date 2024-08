A Debreceni Virágkarnevál ékköveit, a virágkocsi-kompozíciókat idén is megtekintheti a közönség a felvonulás után a Nagyerdei Stadionnál rendezett Virágkocsi Korzó & Old Timer Show-n. Mint a rendezvény neve is elárulja, a virágos installációk mellett oldtimer autók, motorok és kerékpárok teszik még érdekesebbé a zenés-táncos produkciókat is bemutató eseményt. A Haon stábja is kinézett, és készített egy egyáltalán nem reprezentatív felmérést arról, hogy melyik virágkocsi volt a közönségkedvenc, és persze az öreg járgányokat is megcsodálta.

Közvetlen közelről meg lehet nézni a virágkocsikat a Nagyerdei Stadion mellett

Forrás: Czinege Melinda

Felhőtlen ég, ragyogó napsütés és diszkózene fogadott minket a Nagyerdői fái alatt, ahol már javában tömegek nézelődtek és készültek a közös fotók a virágkompozíciókkal. Elsőként egy vegyes nemzetiségű, magyar-angol családot szólítottunk meg, ahol az angol angolosan félrehúzódott, de sógora, Sándor készségesen nyilatkozott. Elmondta, hogy a tévében nézték a felvonulást, és a favorit náluk Nagyvárad és Debrecen szitakötős kocsija. Mint megtudtuk, unokahúga, Amy is Angliában él, még ízlelgeti a magyar szavakat, és a szitakötő szó hangzását is kifejezetten kellemesnek találja.

A Szent Korona, a sárkány és a CATL virágkocsija is favorit volt

Szintén a szitakötőket fotózta Rózsa Elizabet, aki érdeklődésünkre megosztotta, a kocsik közül a Szent Koronát találta a legszebbnek, és nagyon élvezte a néptáncos együttesek műsorát is.

Egy fiatal pár, Kinga és László éppen arra várt, hogy a TEVA mosolymolekuláival készíthessen fényképet.

Az összes kompozíció szép, és egyre jobban látható a kreativitás, de nekem a DSZC űrhajósa volt a kedvencem

– osztotta meg velünk Kinga, míg a párja a mosolymolekulákra adta le a voksát.

Mosolygós hangulat a TEVA virágkocsiján és amellett is

Forrás: Czinege Melinda

Vera és Annamari az űrhajós virágainak az összetételét tanulmányozta, amikor náluk is rákérdeztünk, melyik kocsinak ítélnék a legjobbnak járó díjat. Egyetértettek abban, hogy Tojama és Debrecen közös kompozíciója volt a legszebb. – Csodálatos volt benne a sok kardvirág és a krizantém, ez maradt meg nekünk a legjobban, illetve a Szent Korona, ami minden évben gyönyörű – véleményezték.