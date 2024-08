A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a világ legrégebben indult filmfesztiválja, ahol a patinás helyszínek, a mozi fénykorának csillogása és évtizedek hagyományai ugyanúgy jelen vannak, mint korunk legfrissebb trendjei. A Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica már évekkel ezelőtt beengedte a streamingszolgáltatók által gyártott és/vagy forgalmazott alkotásokat, amikor más fesztiválok, különösen Cannes még mindig mutat némi ellenállást velük kapcsolatban. Velence idejekorán ráérzett arra, mennyire színesítik a kínálatot az online gyártók/forgalmazók alkotásai, melyek talán éppen ennek köszönhetően is egyre nevesebb rendezőket és sztárokat csalogattak magukhoz. A fesztivál szintén jó érzékkel érzett rá az influenszerek vonzerejére is, elsőként engedve a mozicsillagok és topmodellek mellé divatbloggereket és Instagram-influenszereket a vörös szőnyegre.

Alfonso Cuarón és Cate Blanchett a velencei filmfesztiválon

Forrás: AFP/Alberto Pizzoli

Alfonso Cuarón új sorozata a velencei vásznon

A velencei filmfesztivál úttörőnek bizonyult abban is, hogy idestova már több mint egy évtizede beengedte a televíziós sorozatok krémjét a fesztivál vetítőtermeibe, mintha csak jövőbelátóként tudta volna előre az azóta egyértelművé vált térhódításáukat. Idén a neves mexikói rendezőnek, Alfonso Cuarónnak az Apple TV + által gyártott és forgalmazott 7 epizódból álló minisorozatát, a Disclaimert láthattuk a fesztiválon két részletben. Mindig nagy dilemma egy filmfesztiválon, hogy érdemes-e sorozatokkal tölteni a drága fesztiválidőt, különösen akkor, ha hamarosan saját lakásunk kényelméből is nézhetjük azokat. A nagyvászon és a közösségi élmény azonban számomra mindig a sorozatok felé billenti a mérleget, hiszen sehol máshol nem láthatom ezeket az alkotásokat ekkora vásznon, ilyen hang- és képminőségben és körülbelül 1500 néző társaságában. Cuarón sorozatára különösen jó döntésnek bizonyult rászánni az időt, mivel már pusztán a fényképezése nagyvászon után kiált, az illusztris szereplőgárdáról nem is beszélve. A Cate Blanchett, Kevin Klein és Sacha Baron Cohen főszereplésével készült sorozat az első pillanattól az utolsóig lebilincselő, tele van izgalmas és váratlan fordulatokkal, mely garantáltan nem ereszti majd a képernyő elől a nézőit.

Váró Kata Anna

Velence, 2024. augusztus 30.