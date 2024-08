Az Oscar-díjas hollywood-i színész, Tim Robbins Debrecenbe érkezik társulatával szeptemberben – jelentették be pénteken a Csokonai Színházban tartott sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, a színész írta, rendezte a darabot, amivel fellépnek, a zenéjét is ő szerezte; bár maga nem játszik benne, de az előadás után a színpadra lép és beszélget a közönséggel.

Tim Robbins amerikai színész a Titokzatos folyó (2003) című filmbeni alakításáért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapta

Fotó: Shutterstock

– Izgalmas, különleges színházi előadást láthatunk majd a 40 éve alapított, The Actors’ Gang nevű Los Angeles-i társulattól, amit igazi lokálpatriótaként a Debrecenből elszármazott Vida Virág segített elhozni ide. Magyarországon csak városunkban lépnek fel, mégpedig szeptember 18-án és 19-én – hangsúlyozta Puskás István alpolgármester.

Fontos, új tapasztalatokat szerezhetünk mi magunk is egy ilyen magas kvalitású és presztízsű művésszel, illetve annak társulatával való együttműködés során

– mutatott rá az alpolgármester, hozzátéve hogy Tim Robbins személyében igazi hollywoodi legenda érkezik.

Tim Robbins társulatának bemutatóját gyorsan kellett megszervezni

– Hatalmas boldogság és megtiszteltetés, hogy fogadhatjuk egy olyan színész társulatát, akin valamennyien felnőttünk. Hasonló Magyarországon sem jellemző, Debrecenben pedig példa nélküli. Nagyon lelkesen szervezzük a fellépését, hogy minél szebb, méltóbb, és előremutatóbb legyen – tudatta Mátyássy Szabolcs a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgatója, hangsúlyozva, hogy az esemény Debrecen nemzetközi kulturális szereplését is erősíti.

Beszélt arról, hogy rendkívül gyors, profi, határozott és jó együttműködés szükséges minden érintett – a társulat, a színház, a város – között, ugyanis nagyon rövid idő alatt kell előkészíteni a bemutatót. Kiemelte, hogy aki nem beszél angolul, az is nyugodtan megtekintheti a darabot; feliratozva lesz magyar nyelven, az utána következő beszélgetést pedig tolmács segíti majd.

A sajtótájékoztatóra Tim Robbins videóüzenetet küldött

Fotó: Molnár Péter

Könnyű volt meggyőzni

Vida Virág, aki kulturális újságíróként dolgozik Los Angelesben, örömét fejezte ki, hogy visszatérhetett szülővárosába, és elmesélte, hogyan kerül ide a produkció. Mint felidézte, a The Actors’ Gang magyar tagjától kapott meghívást a társulat egyik premierjére, illetve az utána tartott bulira, ahol beszélgetni kezdett Tim Robbinssal, és kiderült, hogy bár a csapat szerte a világban turnézik, Magyarországon még nem fordult meg. – Már akkor felmerült, hogy ha Európában járnak, elhoznám őket a szülővárosomba. Most Európában vannak, és lelkesen fogadta a javaslatot, könnyű volt meggyőzni; Poznanból érkeznek majd, egy igen gyors, komoly, és megható debreceni összefogás révén – mondta Vida Virág. Azt is elárulta, Tim Robbins nagyon kellemes, közvetlen személyiség, aki szeret visszajelzéseket kapni a munkájáról a közönség és a szakma részéről.