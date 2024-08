A 2024-es Könyvünnep középpontjába a műfordító Térey és az idegen nyelvekre lefordított Térey-művek kerülnek. A témaválasztást az az örömteli és közeli fejlemény is indokolja, hogy júniusban jelent meg a szerző 74 versét tartalmazó exkluzív lengyel válogatáskötete Przyszłość miodu (A méz jövője) címmel Daniel Warmuz fordításában. Az üdvös apropó újra ráirányíthatja olvasói figyelmünket Térey két német nyelvű verskötetére (KaltWasserKult, Költőpárok: Térey János – Anja Utler), valamint az Átkelés Budapesten német fordítására (Budapester Überschreitungen), továbbá Térey gazdag, főként a színházhoz kapcsolódó műfordítói munkásságára. Meghívott vendégeinket – Kalász Orsolya, Wilhelm Droste, Daniel Warmuz – arra kérjük, hogy engedjenek betekintést a Térey Jánossal való együttdolgozás mikéntjébe, a fordítás örömeibe, dilemmáiba, a nyelvek és kultúrák közötti transzferek jelentette kihívásokba – olvasható a Könyvünnep Facebook-eseményél.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a Déri Múzeummal közösen kamara-kiállítást szentel a szerző műfordítói munkásságának. A tárlaton külön foglalkozunk Térey ikonikus első fordítási projektjével, Verlaine Szaturnuszi költemények című verskötetének átültetésével. Érdekes egybeesés: Verlaine kötete – a világirodalom egyik leghíresebb debütációja – 22 éves korában jelent meg, Térey pedig 22 évesen fogott hozzá e korai nagy nyelvi kalandhoz. Ráadásul: idén 30 éve annak, hogy Térey publikálta a fordítás első változatát, és 10 éve, hogy közreadta a javított kiadást. A magyar költő rendkívül izgalmas fordítói megfigyeléseket is fűzött munkájához. Sorra vette és értő módon kommentálta Verlaine egyik leghíresebb poémájának, az Őszi dalnak valamennyi magyarítási kísérletét. A Térey-hagyaték számos dokumentumot, jegyzetet, levelezést megőrzött a fordítások vonatkozásában is – ezek közül néhányat a kiállításon a nagyközönség elé tárunk. Ne feledjük, Térey az egyik legaktívabb drámafordítónk volt: szűk két évtized alatt kiváló partnerekkel újrahangolta például Brecht, Calderon, Dürrenmatt, Euripidész, Plautus, Puskin, Schiller, Szophoklész, Lope de Vega darabjait. „Friss, élő, egyszersmind ragaszkodó szöveg volt a célom” – olvashatjuk fordítói hitvallását.

Fontos előrelépés történik a szerző grandiózus hagyatékának ügyében is: Térey születésnapján, szeptember 14-én a Méliusz Könyvtár, a Déri Múzeum és a Debreceni Egyetem képviselői háromoldalú megállapodást írnak alá azzal a céllal, hogy kidolgozzák a hagyaték tudományos rendszerezésének, feldolgozásának stratégiáját.