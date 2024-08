Elérhetővé a Debreceni Virágkarnevál Facebook-oldalán, mely fellépők csatlakoznak a karneváli héthez. Az államalapítás ünnepét megelőző héten minden évben nívós fellépőket láthat a közönség a Kossuth téren felállított színpadon. Az előző években olyan, fesztiválokon is nagyszínpados fellépőket láthattunk, mint Horváth Tamás, a Punnany Massif vagy épp a Follow the Flow. Idén sem lesz ez másképpen, a felhozatal sokszínű lesz, így latinos, balladás és reggaes vonal is képviselteti magát.

Augusztus 16-án, pénteken a Swing á la Django, majd az Irie Maffia, míg szombaton a Bohemian Betyars, vasárnap pedig a Magna Cum Laude lép fel. A hétfő estét Roby Lakatos, Radics Gigi és Kökény Attila aranyozza be, míg augusztus 20-án, kedden bizonyára sokak örömére a Bagossy Brothers Company zenél a főtéren.

A vármegyei augusztusi programokat korábban már összegyűjtöttük, ahogy a virágkarnevál beharangozó sajtótájékoztatójáról is beszámoltunk: