Izgalmas, sokrétű, a szakmai foglalkozások mellett szórakozást is kínáló, intenzív lesz a Színház és Filmművészeti Egyetem debreceni Nyári Akadémiája – ígérte Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója az egyetemre most felvételt nyert hallgatóknak az esemény megnyitóján, pénteken este a cívisváros teátrumában. A rendezvény lényegében gólyatábor az SZFE, a színművészeti hallgatók számára, ezért a direktor azt mondta a fiataloknak, kicsit irigykedik is rájuk, hiszen a következő öt év a legmeghatározóbb lesz az életükben. – A művészpálya nem biztos, hogy a legkönnyebb, de a legszebb a világon – tette hozzá.

Sepsi Enikő, az SZFE rektora a színművészeti hallgatók Nyári Akadémiáján

Fotó: Czinege Melinda

Sepsi Enikő, az SZFE rektora mindenekelőtt gratulált a nézőtéren helyet foglalóknak, mint ismertette, mintegy 2200 jelentkező volt a felvételi eljárásban, 186-ot vettek fel, közülük ülnek százan itt.

Az első beavatás a Nyári Akadémia, hiszen a következő öt év beavatások sora lesz, mindig túl kell lépni a saját korlátaitokon

– mondta. Ezen a héten tréningek, szakmai foglalkozások mellett önismereti gyakorlatokra is sor kerül, hiszen a művészek számára fontos az identitás kérdése. A szabad programok közt Hortobágyra és Nagyváradra is ellátogatnak majd – sorolta. Elárulta, ő mag a nagyon szereti Debrecent, ahova tizenéves kora óta gyakran jár, egy olyan „alapismeretet” is átadott a városról a hallgatóknak, hogy hol lehet a legjobb kürtőskalácsot kapni…

Vidnyánszky Attila az ősszel induló integrált osztály oktatója lesz

Fotó: Czinege Melinda

Találkozási lehetőségek a színművészeti hallgatók számára

Vidnyánszky Attila, az SZFE kuratóriumának elnöke, a Nemzeti Színház főigazgatója, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, filmrendező, a Csokonai Színház egykori igazgatója mint az ősszel induló integrált osztály oktatója van jelen a táborban. Az osztályról elmondta, azon igyekeznek majd, hogy a filmes és színházi világ között hidak épüljenek. Kifejtette: nyáron az elsőévesek számára volt egy nemzetközi tábor Sopronban, georgiai, török, francia és orosz diákok részvételével. Másodéveseknek egy következő találkozás külföldön lehet, a víziója ugyanis az, hogy ez egy szépen fölépülő rendszer legyen, és nem véletlen, hogy az első állomás Debrecenben van.

Iskolánk filozófiájának lényege tartalmazza az esélyegyenlőséget: egy nagy kulturális térben mozognak a magyarok, amibe Budapest mellett a vidék, sőt, a külhoni magyarság is beletartozik; egységes egész vagyunk. Abban gondolkozzatok, hogy ezt az egészet kell kiszolgálni! Bár nagyrészt Budapestre koncentrálódik a munka, de sok programot igyekszünk szervezni vidéken, hiszen a nézők többsége is vidéken van

– fejtette ki.