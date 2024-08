– Idén ünnepeljük a török–magyar diplomáciai kapcsolatok századik évfordulóját, ezért 2024-et kineveztük török–magyar kulturális évadnak – kezdte köszöntőjét Gülşen Karanis Ekşioğlu, Törökország nagykövete Refik Anadol kiállításának megnyitóján. Kifejtette, az évad alatt eddig több mint 90 helyszínen, több mint 200 ezer ember vett részt a kapcsolódó eseményeken, de Debrecenben most először mutatkozik be Törökország. – Az igazán nagy attrakciót a végére tartogattuk Magyarország második legnagyobb városának. Debrecen jelentősége túlnő területi nagyságán, néhány török cég székhelyéül is szolgál, így fontos szerepet játszik a két ország közötti gazdasági kapcsolat fejlődésében – fogalmazta meg Gülşen Karanis Ekşioğlu.

Gülşen Karanis Ekşioğlu, Törökország budapesti nagykövete Refik Anadol-Rumi álmai című kiállításának megnyitóján, a debreceni Modemben

Forrás: Czinege Melinda

Refik Anadol és Rúmi egyetemes üzenetei

A kiállításról elmondta, a világhírű multimédia-művész a perzsa költő, Mevlana, vagy más néven Dzsalál ad-Dín Rúmi évszázados tanításait dolgozza fel a mesterséges intelligencia segítségével. – Szeretet, megértés, tolerancia, megbocsátás és egység: ezek voltak Rúmi egyetemes üzenetei, amelyek ma egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Gül Baba is a költő követői közé tartozott, hasonló értékeket vallott – ismertette a nagykövet. Felidézte első, Debrecenben tett látogatását is, amikor Vizi Kata, a Modem ügyvezetője elmondta, nagy álma, hogy egyszer a városban bemutassák a Rúmi álmait.