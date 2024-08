Ónody Magdolna könyvei bekerülnek az E-könyvtárba

– A Teremtő erőt adott, hogy Judit lányomat, idős korában vakságban szenvedő férjemet, Tamást halálukig gondozhattam. Orvos fiamból, két unokámból és három dédunokámból merítek erőt ezekben a nehéz napjaimban. Gyakran jönnek el hozzám. Szinte hihetetlen, hogy legnagyobb dédunokámmal, a hároméves Flórával egy napon, augusztus 13-án ünnepeljük születésnapunkat… Könyveimhez soha nem kaptam egy forint anyagi támogatást sem illetékes helyekről. Több kötetem baráti és családi segítséggel jelenhetett meg. A nyugdíjamból kinyomtatott könyvekből ajándékoztam a könyvtáraknak, ahová talán a kötelespéldányokból is eljutottak könyveim, hogy mások is örülhessenek mindannak, amiben én is gyönyörködhettem. Az irodalmi forráskutatás éltetett. Évtizedek kutatásának eredményei a könyvek. Két könyvem is ajánlott irodalom több iskolában. Egyszer találtam egy bejegyzést az interneten azzal a lelkes mondattal, hogy „imádom ezt a tankönyvet”. Talán ezért is érdemes volt gyűjteni az anyagot nagyjainkról. Reménykedem, hogy baráti segítséggel valamennyi „könyvszülöttem” a közeli jövőben helyt kap az E-könyvtárban. Sajnos állapotom alig javul, itt, a miskolci idősek otthonában írni, kutatni már nemigen fogok. Fekszem, és reménykedem a Jóisten segítő szándékában. Ágyhoz vagyok kötve, a számítógépemet sem tudom használni, ezért csak olvasgatok, könyvet, újságot. Kedves Imre: a Hajdú-bihari Napló is köztük van, ezt talán már első megjelenése óta ismerem és olvasom, ha megjön, ezzel kezdem a napom – zárta telefonbeszélgetésünk gondolatait a szépkorú dr. Ónody Magdolna.

Pályaképét korábbi írásainkban is megrajzoltuk: