Nagyboldogasszony napja (amely Szűz Mária mennybevételének napja, s egyben Magyarország patrónájának ünnepe) teszi teljessé a keresztény magyar államiság több mint ezeréves létét és az új kenyér ünnepét – mondta ünnepi köszöntőjében Nádudvar polgármestere, Maczik Erika a helyi látogatóközpontban.

A legjobb kenyerek alkotóit is díjazták a nádudvari ünnepségen

Forrás: Marján László

– Szent István király rakta le a korszerű értelemben vett magyar államiság alapjait a Kárpát-medencében, amely terület akkor is, azóta is, a magyarság otthonát, hazáját jelenti. Az évszázadok sok háborút, határváltozást hoztak, államalakulatok váltották egymást, de a magyar államiság ma is stabilan létezik –jelentette ki a településvezető. Majd a nekünk, magyaroknak nagyon fontos, mondhatni szakrális gabonánkról, a búzáról szót ejtve elmondta: nagyon sok település, így Nádudvar címerében megtalálható a búzakéve. – A búzából készült kenyeret a legutóbbi időkig a magyarság megkülönböztetett tisztelettel, szinte szertartásosan készítette. A búza és a kenyér között ott van a kovász, a kenyér lelke, amelyben az élet rejlik – hangsúlyozta.

A két helyi történelmi egyház képviselője, Bökő Péter római katolikus plébános, valamint Őz Lajos református vezető lelkipásztor, esperes ünnepi gondolatok kíséretében megszentelte, illetve megáldotta az új kenyeret.

A kenyerek java Nádudvaron

Az egyediség, a kreativitás, a kivitelezés és az íz harmóniáját díjazták a Mutasd a kenyered! versenyen, amelyet az új kenyér ünnepe alkalmából rendeztek itt. Az ízletes kenyerek, péksütemények alkotói közül ezúttal Brád Andrea került ki győztesen, megelőzve Nagyné Katona Évát, valamint Mészner Sebestyént. A különdíj Varga Juditot illette. Emléklappal gazdagodott munkájáért Bartha Katalin, Kissné Hajdu Róza, Pappné Tóth Ildikó, Pinczésné Ludman Viktória, Takács Jánosné és Tóth Ilona Márta. A zsűri elnöke volt Nótári Krisztina biológus, pék, aki az eredményhirdetés előtt tartott Kovászos Tanoda címmel ismeretterjesztő előadást. A háromtagú grémium további tagjaként tevékenykedett két nádudvari, gyakorló háziasszony: Maczik Erika polgármester és Szkupi Györgyné Erika, több szakácskönyv szerzője.

Pappné Tóth Ildikó kenyérkészítő bemutatója és más kézműves foglalkozások mellett még a művelődési központnál is számos érdekesség várta a vendégeket: a vidámparkos játékelemek céllövölde, körforgó, körhinta és ugrálóvár, játszóház, hordóvonat továbbá egy karikaturista nyújtott mulatságot.