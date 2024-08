Hazánk EU-csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kültéri fényképkiállítást rendez az ország 22 pontján. A kiállítás összesen 20 db nagyméretű képen mutat be egy-egy sikeres uniós fejlesztést minden magyarországi vármegyéből, valamint a fővárosból. Noha ez csak néhány példa a több tízezer sikeres projekt közül, melyek az EU támogatásával valósultak meg országszerte az elmúlt 20 évben, a képek kiválasztása során a Bizottság képviselete arra törekedett, hogy a bemutatandó programok a hétköznapi élet és a gazdaság minél több területét felöleljék. Többek között különleges képekkel találkozhatunk a Tiszavirág hídról, a Kőrös-Maros Nemzeti Parkról vagy a miskolctapolcai Csónakázó-tóról, de megismerkedhetünk egészségügyi, digitális vagy energiahatékonysági fejlesztésekkel is. Vármegyénket „A fenntartható szürkemarha tenyésztés több évszázados örökségének megőrzése” című projekt „képviseli” – számolt be róla a hbmo.hu.

A kiállítás Debrecenben is látható

Forrás: hbmo.hu

A kiállítás 19 vármegyei (Kecskemét, Szeged, Szolok, Gyula, Cegléd, Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Székesfehérvár, Kaposvár, Harkány, Szekszárd, Esztergom, Győr, Szombathely, Keszthely, Veszprém) és három budapesti helyszínen látható augusztus közepétől vagy szeptember elejétől 1-3 hónapig. Vármegyeszékhelyünkön a Debreceni Református Nagytemplom mögötti Emlékkert kerítésén tekinthetők meg a plakátok szeptember 27-ig.

A fényképeket korszerű, nemzetközileg kipróbált, közpénzkímélő megoldással, állványzat nélkül helyezik el a vármegyeszékhelyek vagy más városok központjában, középületek (például iskola, kórház, szabadidőközpont vagy kormányhivatal) kerítésein.

A kiállítás a fejlesztések és programok bemutatásával a büszkeség és az összetartozás érzését kívánja erősíteni a magyar polgárokban, bemutatva az uniós támogatások kézzelfogható hatásait, hangsúlyozva az EU-tagság által elért eredményeket.