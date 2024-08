Hétfőn is a tetőfokára hágott a hangulat Debrecenben, ugyanis a Dósa nádor teret fényzsonglőrök lepték el a karneváli hét részeként, akik így még több fényt csempésztek be az amúgy is ragyogó belvárosba. A virágkarnevált megelőző este így csak még emlékezetesebb lett.

Még pacsizni is lehetett a karneváli hét részeként fénylő ruhába öltözött fényzsonglőrökkel

Forrás: Czinege Melinda

Azonban a színpad és annak környéke sem maradt üresen, ugyanis az összegyűlt tömeg - szemmel láthatóan teljesen megtelt a tér - Kállay-Saunders András műsorát hallgathatta meg.