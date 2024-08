Már kisiskolásként tudtam, hogy nekem a művészet a gyengeségem, és egyben az erősségem. Eleinte tájakat, épületeket festettem. A debreceni Piac utca is sokszor megihletett, főleg akkor, amikor még macskaköves volt. De mindent lerajzoltam, amihez kedvem támadt. Sűrűn néztem rajzfilmeket, és ha úgy tartotta kedvem, akkor egy-egy kedvenc mesefigurámat is lerajzoltam. Korábban portékat is csináltam, de azok sokkal időigényesebbek, mint egy karikatúra elkészítése