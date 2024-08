Hétfő este ért véget a Hajdúhét Hajdúböszörményben. A hét során több alkalommal is hírt adtunk az eseményről, beszámoltunk többek között Majka, a Magna Cum Laude, a KFT és a Wellhello koncertjéről is. Az utolsó nap sem maradhatott ki a színvonalas fellépőkből, így Deák Bill Gyula és a Halott Pénz is szórakoztatta a népes közönséget.

A Halott Pénz óriási bulit csinált Hajdúböszörményben

Forrás: Matey István

A közkedvelt magyar együttes fellépése előtt tűzijáték várta a közönséget, majd Dj Newik és a Loving Arms pezsdítette fel a hangulatot a város szívében.