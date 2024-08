Burai Zsigmond életére visszatérve: 1968-ban a népművészet mestere címet kapott zenész kategóriában. Az első cigányprímás, aki elnyerte munkásságáért a Népművészet Mestere címet. A nepmuveszetmestere.hu oldalon Burai Zsigmond életéről az olvasható, hogy zenész családba született Kiskörén 1898-ban, édesapja is prímás volt. Fiatalon Tiszafüredre költöztek, itt és Budapesten tanult hegedülni. Testvére, János is zenész volt, ő bőgőn játszott. A zenekarában édesapja, testvére, János, és János négy fia játszott. Az 1920-as évek elején megnősült, felesége Dobozi Erzsébet, akitől egy fia, és egy lánya született. Burai idős korában már a fia vette át a zenekar vezetését. Legtöbbször a Hortobágyi Csárdában zenélt, de játszott Pesten a Britanniában, és külföldön is számos helyen. Debrecenben a népi együttest kísérte, Béres Andrással többször gyűjtöttek együtt pusztai dalokat. Két lemezüket Párizsban adták ki, amelynek érdekessége, hogy zenélés mellett több szólamban énekelnek.