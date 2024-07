A hangverseny a hegedű gálával folytatódott, amelyen Oláh Vilmos Liszt-díjas hegedűművész örvendeztette meg játékával a közönséget. Oláh Vilmos szólistaként 5 földrészen játszott, továbbá a Távol-Keleten több mesterkurzust is vezetett. A hegedűművész koncertmesterként is tevékenykedik, jelenleg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában játszik. A nyári akadémia hegedű mestere Henryk Wieniawski: d-moll hegedűversenyét játszotta óriási nagy sikerrel, zongorán Boda Balázs, a Zeneművészeti Kar művésztanára közreműködött, aki szólistaként és zongorakísérőként is számos fellépést tudhat már maga mögött.

A Zenés esték a Nagyerdőn koncertsorozat a Vonós és Zongora, a Trombita és Ütőhangszeres valamint a Fafúvós Gálával folytatódik. A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar július 17-19. között Budapesten, Debrecenben és Szatmárnémetiben lép majd fel Bolyky Zoltán és Vásáry Tamás vezényletével.