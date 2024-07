Seprűvel is ütöttek a Zeneművészeti Kar hallgatói

Gondolták volna, hogy nem csak két dobverővel lehet megszólaltatni a dobokat? Természetesen volt erre is példa, viszont gyakran bővítették a repertoárt akár három verőre is, és alkalmaztak többfajta verőt (például seprűt) is, noha volt, aki egyetlen darabra se tartott igényt, kizárólag kezeivel mutatta meg, hányféle hangot tudnak ezek a hangszerek kiadni. A fiatal zenészek szó szerint ütős előadást produkáltak, és ezt meg is hallgathatják olvasóink.