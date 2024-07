Tíz országból érkezett százötven hallgató és több mint harminc mesteroktató vett részt a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán a XXIII. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája programjain, ahol ismét Vásáry Tamás Kossuth-díjas karmester vezényelte a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar koncertjeit. A nyári akadémián Európában egyedülálló módon tizenhét mesterkurzus és több kiegészítő szakmai foglalkozás közül választhattak a hallgatók, számolt be az egyetem hírportálja.

Vásáry Tamás idén is részt vett a Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája programjain

Mint írták, a műhelymunkák elsődleges célja minden évben a szakmai tudásbővítés mellett a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar megalakulása. A kurzusokra Magyarország mellett az Egyesült Államokból, Dél-Koreából, Lengyelországból, Szerbiából, Szlovákiából, Kínából, Romániából, Törökországból, Olaszországból és Ukrajnából érkeztek hallgatók, akiket a magyarok mellett Ausztriából, Dániából, Németországból, Olaszországból és Hollandiából jött mesteroktatók tanítottak.

Az Ifjú Zeneművészek Nyári Akadémiája az egyéni és a szimfonikus zenekari mesterkurzusok, valamint a világzenekari próbák mellett több kiegészítő foglalkozással is várta a hallgatókat, a mozdulat zeneisége, valamint a gyakorlásmódszertan, azaz a zenei figyelem teljes tréningje elnevezésű kurzusokon is fejleszthették előadóművészi képességeiket.

A XXIII. nyári akadémiát a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar koncertjei zárják. Elsőként Budapesten, a Pesti Vigadó Dísztermében léptek színpadra július 17-én, másnap pedig a debreceni Nagytemplomban játszottak, hatalmas sikerrel. Utolsó helyszínként Szatmárnémetiben, a Dinu Lipatti Állami Filharmóniában lépnek fel. Vásáry Tamás azt mondja: mindig hatalmas élményt jelent neki a szülővárosában, Debrecenben vezényelni a világzenekart, melyre ezúttal is nagyon büszke volt.

Vásáry Tamás: teljes szívvel és lélekkel játszanak a fiatalok

- Ez egy csoda, ahogy a fiatalok ismeretlenül is képesek így együtt zenélni, olyan tehetségesek, hogy meg tudják csinálni. Sajátos kihívás ez nekik, hiszen még soha nem játszottak együtt, de gördülékenyen áthidalják ezeket az akadályokat, vállalják a feladatot és csodálatos módon, tökéletesen meg is oldják. Minden évben én vezénylem a zenekart, és azt látom, hogy teljes szívvel és lélekkel játszanak, rendelkeznek azzal a tudással, ami révén éltre kelnek a darabok. Kifejezetten nehéz helyzetben vannak, mivel több magyar művet is meg kell szólaltatniuk, de ezúttal is a lehető legmagasabb minőséget képviselték a színpadon – emelte ki a Kossuth-díjas karmester, a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar alapítója a hirek.unideb.hu-nak.