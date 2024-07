Alighanem a legnagyobb Take That rajongók közé tartoztam az országban a 90-es évek derekán, amikor az egyik debreceni lakótelepi panelből rajongói klubot is működtettünk a nővéremmel. Leveleztünk és posztereket cserélgettünk országhatárokat átívelve más fanatikusokkal, miközben vadásztuk azokat az újságosokat, ahol külföldi magazinokat is árultak. Magyarországon főként a Bravo és a Popcorn oldalain, valamint a zenetévék műsorán találkozhattunk velük, a turnéhelyszíneik között egyszer sem szerepelt Budapest (mondjuk Hosszúpályi és Hajdúböszörmény sem). Aztán 1996. február 13-án döbbenten meredtünk az MTV képernyőjére, amikor egy sajtótájékoztatón bejelentették, hogy feloszlik a formáció. Azon a hétvégén a Top TV Apukám világa című műsorában Csiszár Jenő meg is jegyezte, hogy leginkább a norvég főváros jut eszébe a fiúbandáról, amit én nagyon szellemesnek találtam ugyan, de a helyzeten nem változtatott: sosem láttam a kedvenceimet a színpadon és minden jel igen erősen arra mutatott, hogy soha nem is fogom.

A manchesteri együttest egy menedzser hozta össze 1990-ben. Nála jelentkezett egy kazettával Gary Barlow (a szőke jóllakott napközis, aki legtöbbször énekelt), aminek a hallatán felcsillant a menedzser szeme: úgy gondolta, az amerikai szépfiúkból álló, éneklő, táncoló New Kids on the Block mintájára létre lehetne hozni egy angol változatot is. Újsághirdetést adott fel, amiben további énekeseket, illetve táncosokat keresett, hogy összeverbuváljon egy komplett fiúbandát. Erre a felhívásra jelentkezett, és esett át sikeresen a kiválasztási folyamaton Mark Owen (a lányok kedvence a milliárd wattos mosolyával), Howard Donald (a gyúrós gyerek, későbbiekben a raszta), Jason Orange (aki sosem énekelt – akkor, csak dekorációs szerepet töltött be), valamint Robbie Williams (nos, Robbie Williams).

Az Egyesült Királyságban szinte minden bokorban felléptek popdalaikkal és dinamikus koreográfiáikkal, az átütő sikerre azonban pár évet kellett várni, amit 1993-ban a Pray című számuk hozott el (amelyiknek a klipjében egy tengerparton vannak és Mark Owen villantja a delfintetkót). Innentől aztán úgy kilőtt a karrierjük az egész világon, hogy a Jupiter holdjairól is látszott. Egymás után gyártották a slágereket, és az emberek – főként a tinilányok – pedig úgy vitték a lemezeiket, mint a cukrot, vagy a WC-papírt Covid idején. Mindenütt megtöltötték a sportcsarnokokat (már ahova elmentek ugye, de szerintem a debreceni Hódosba is elég hamar elfogytak volna a jegyek), róluk szóltak a hírek, velük volt tele a sajtó.