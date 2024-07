A debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a Nagyerdő fái alatt július 15-én (vasárnap) jubilált a Nagyerdő fái alatt a Pál utcai fiúk című musical. – Hatalmas siker századszor is! – írták a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen darabjáról, amelyet a következő évadban is láthat majd a közönség.

A Pál utcai fiúk színészgárdája a századik előadáson a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon

Forrás: Facebook / Nagyerdei Szabadtéri Színpad