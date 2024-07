A Debreceni Egyetem (DE) Zeneművészeti Kar huszonharmadik alkalommal rendezi meg július 7. és július 19. között az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáját szakgimnáziumi növendékek, főiskolások, egyetemi hallgatók és fiatal zenetanárok számára. A nyári akadémia tervezett programját július 8-án, hétfőn sajtótájékoztatón mutatták be a kar vezetői az oktatási intézmény Nagyerdei körúti épületében.

A nyári akadémia kurzusait 14 ország ifjú zenészei látogatják.

Forrás: Napló-archív

A nyári akadémia felteszi a Zeneművészetit a térképre

Nagy presztízsértékűnek nevezte az eseményt Lakatos Péter, a DE Zeneművészeti Karának dékánja. – Ez a több mint két évtizede tartó rendezvényünk nemcsak hazai, hanem nemzetközi téren is nyitott. Számos országból érkeztek már hozzánk nemcsak hallgatók, hanem oktatók is, néhányukkal hosszabb távú együttműködés is kialakult: többen itt diplomáztak, nálunk oktattak. Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája évről évre olyan esemény, ami minden alkalommal felteszi intézményünket a zenei képzés térképére – fogalmazta meg.

Lakatos Péter, a DE Zeneművészeti Karának dékánja

Forrás: Molnár Péter

– A XXIII. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája idén 150 hallgatóval indult, akik 14 nemzetet képviselnek. A magyar diákok létszáma a legnagyobb, de Európán kívül az Amerikai Egyesült Államokból és Dél-Koreából is érkeztek hozzánk. A nyári akadémia szűk két hete alatt összesen 17 ének-, zongora- és zenekari hangszeres kurzust tartunk közel 30 tanár közreműködésével – ismertette a számokat Váradi Judit, az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának művészeti igazgatója. Kifejtette, a résztvevők azért választják július közepén a nyaralás helyett a kurzusaikat, hogy meg tudják valósítani az elképzeléseiket, az eddig megszerzett zenei tudásukat még jobban jobban kiszélesítsék olyan professzorok segítségével, akik irányt tudnak számukra mutatni szakmai életútjukon. – Nagyon tisztelem a résztvevőket, mert ha valaki itt van, azt jelenti, tényleg zenész akar lenni. A zenében nem lehet szabadságra menni, a finommotorikus mozgást állandóan szinten kell tartani – adott hangot a vélekedésének Váradi Judit. A programokról elmondta, a nyári akadémia ideje alatt megrendezik a zenés esték a Nagyerdőn elnevezésű koncertsorozatot, amely alatt 6, ingyenesen látogatható koncerttel a professzorok lépnek fel a Zeneművészeti Kar Liszt termében július 10-től július 15-ig minden nap 19 órától. Hozzátette, a nyári akadémia ideje alatt a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar is 3 állomásos turnéra indul, amelynek a debreceni hangversenyét a Nagytemplomban tartják július 18-án (csütörtök) 19 órától, vezényel Bolyky Zoltán és Vásáry Tamás.