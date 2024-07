Újabb gyümölcsözőnek ígérkező közösségi-művészeti együttműködés szökkent szárba nemrég Debrecenben, a részletekről július 4-én, csütörtökön a Bényi Galériában beszéltek a szervezők. Az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Horváth Norbert képzőművészeti pályázataik országos és nemzetközi népszerűségét említve elmondta, hogy a programot szeretnék a jövőben regionális szinten is ismertté tenni. Céljuk a debreceni megjelenéssel továbbra is az, hogy támogassák és bemutassák a fiatalok művészi kibontakozását. A tervek szerint az alkotói pályázat tavalyi győztese, a debreceni Medgyessy-iskola végzős növendéke, Fanta Júlia alkotása mentén egy körülbelül 2x4 méteres festmény készül el az idei Campus Fesztiválon a közönség és fellépő sztárok közreműködésével. Az alapítvány a díjazott alkotások eredetijét rendszerint aukcióra bocsájtja, a befolyt összeget országszerte óvodák támogatására fordítja fejlesztő eszközök vásárlásával. A Debrecenben elkészülő óriásfestményre később licitálhat a közönség, a felajánlott összeget a szervezők a Debreceni Gyermekklinikának adományozzák – számolt be róla a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Fanta Juli munkája alapján készül majd el a közösségi óriásfestmény

Forrás: Főnix

Puskás István alpolgármester kiemelte, hogy idén egyelőre két debreceni kulturális szereplő, a Debreceni Virágkarnevált szervező Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. és a Campus Fesztivál fogadja az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány pályázatának válogatott munkáit és fiatal alkotóit. Szeretnék, ha jövőre Debrecen a kezdeményezés régiós központjaként működhetne, ezzel bővítve a helyi közreműködők és a bemutatkozó fiatal alkotók lehetőségeinek körét.

Mészáros Réka ügyvezető igazgató elmondta, hogy az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány idei pályázatának díjazott munkáiból a Debreceni Virágkarnevál idején, augusztus 16-án 17 órakor a Kölcsey Központban nyílik kiállítás. A szervezet és a Bényi Galéria közreműködésével megvalósuló tárlat egyik leglátványosabb kapcsolódó eleme kétségkívül az a 2x4 méteres festmény lesz, mely a Campus Fesztiválon készül el, majd egy hónapig a Kölcsey Központban lesz megtekinthető. Az Alkoss Szabadon pályázatának fiatal alkotóival augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál közönsége a fesztivál művészeti szigetén, a Déri téren találkozhat majd az Impressziók és improvizációk 3.0 kiemelt programjaként. Ennek kapcsán Mészáros Réka ügyvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a Bényi Galéria és Kölcsey Központ falai között, hanem a nagyrendezvényeik programsorozatában is kiemelkedő szerepet kapnak a művészeti produktumok.