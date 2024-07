„Népi fesztiválozós ivódal” – hirtelen ebbe a műfajba soroltam be a Hajdúvad című számot a Bordó Sárkány legutolsó albumáról, miután megnéztem a klipjét. – Mindhárom illik rá, fesztiválokon is játsszuk, és szereti a közönség – erősítette meg Dickmann Roland, aki a zenekarban énekel, illetve középkori dudán, középkori sípon, moldvai furulyán, ír furulyán, barokk furulyán, ütőhangszereken és lantgitáron is játszik. – Kiss Ernő hozta a dallamot, amiről egy hajdútánc hangulata jutott eszünkbe. Ritkán keseregnek a hajdúk, inkább a vidám mulatozás jellemző rájuk. Ezt a hajdú életérzést, a tivornyázást szerettük volna bemutatni, ha Debrecen ugyan nem is hajdúsági város, de Hajdú-Bihar vármegye székhelye – osztotta meg a dal keletkezésének a körülményeit.

Népi fesztiválozós ivódal a Hajdúvad – középen a zenekar frontembere, Szlama László

Forrás: Bordó Sárkány-archív

– A Hortobágyon forgattunk, a benti jeleneteket a Kadarcsi csárdában vettük fel. Hagyományőrzőként számunkra fontos volt, hogy hiteles legyen a viseleten keresztül is, amint bemutatjuk, hogyan mulathattak a legények, akikhez különböző népek és társadalmi osztályok képviselői is csatlakoznak a videóban – magyarázta Dickmann Roland, aki a klipet is rendezte.

Elmondta, ez volt az első olyan forgatás, ahol végig minden a terv szerint haladt, meglátása szerint ebben nagy szerepet játszott, hogy a közreműködő csapatokkal (Debreceni Népi Együttes, Nimród Hagyományőrző Lovasudvar Kulturális Egyesület, Nomad Történelmi Lovas Kulturális Egyesület, Kortárs Könnyűzenei Egyesület) régóta komoly szakmai és baráti kapcsolatot ápolnak. A gépezetbe mindössze egyetlen porszem, vagyis inkább paci került.