– Statikai építőként az a feladatom, hogy az elkészült hungarocellszobrokat szétszedem, fémből megépítem a vázukat, majd újra összerakom őket, amikor már a virágokat is felhelyezték a különböző elemekre a díszítők – ismertette Kiss Péter, aki már a 80-as években is kivette a részét a kompozíciók készítésében a Debreceni Virágkarneválra. – Vannak kihívások, a fizikát meghazudtoló dolgokat is készítünk néha. Most például egy olyan szitakötőn dolgozom, amely szárnyainak a fesztávja 4 méter 80 centiméter – tájékoztatott. Hozzátette, nem a fizikai az egyetlen, ami gátat szabhat a kreativitásnak, a város adottságait is figyelembe kell venni a virágkocsik készítésénél. – Lényeges, hogy a közműveket ne közelítsük meg nagyon, így Debrecenben maximum 480 centiméteres magassággal számolhatunk – mondta Kiss Péter.

(balról) Kiss Péter és Pikó Sándor a Medicor-udvarban már készítik a virágkocsikat a Debreceni Virágkarneválra

Forrás: Molnár Péter

Pikó Sándor képzőművész a tervezés folyamatába avatta be a Haont.

A cégekkel mindig együtt ötletelünk. Ezek általában rendkívül jó hangulatú beszélgetések, kócos gyerekkorunk fa tetején szedett legszebb gyümölcseit idézik meg. Mindenki elmondja, ami a szívében van, és én jegyzetelem a címszavakat. Otthon aztán megnézem, melyik címszót lehet kibontani, melyik kis rügy fog termést hozni, így azt is megéljük az alkotás során, ahogyan a természet működik

– avatott be. – Amint megvan az a rajz, amit a legjobbnak látok, újra összegyűlünk, és jön a kötekedés, de ez jó, hiszen ezért gyűlünk össze: mindenki kössön csak bele mindenbe, így alakul ki a végleges verzió, ahol az utolsó szeg helyét is megtervezzük. Ilyenkor már a statikussal és a virágossal is együtt dolgozunk. Nem habokra határozunk meg valamit, nem is hiszek a művészi szabadságban. Egy virágkocsi készítésének célja van, és annak érdekében mindent alárendelünk, legfőképpen magunkat. Valamit szeretnénk a közönségnek megmutatni, és azt vizsgáljuk, hogyan lehet a kompozíciót minél tovább fejleszteni – fogalmazta meg Pikó Sándor.