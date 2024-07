– Országszerte Debrecen kulturális életéhez két eseményt kötnek az emberek: az egyik az éppen most zajló Campus Fesztivál, a másik pedig a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Debreceni Virágkarnevál – kezdte köszöntőjét Puskás István, Debrecen alpolgármestere a sajtótájékoztatón. – A közösségi összefogás nagy ereje és nagy erénye ennek az eseménynek, azon túl, hogy ezen a napon emlékezünk meg az államalapításról és Szent Istvánról is egy hagyományos, mégis mindig megújuló programmal. A város kohézióját is együtt építjük, ettől lesz más a virágkarnevál, mint bármelyik másik kulturális rendezvény – adott hangot vélekedésének.

(balról) Puskás István alpolgármester és Mészáros Réka ügyvezető az 58-ik Debreceni Virágkarnevál sajtótájékoztatóján

Forrás: Kiss Annamarie

A Debreceni Virágkarnevál fellépői rekord létszámmal érkeznek

Az 58-ik Debreceni Virágkarneválon a virágkocsikat rekordlétszámú, 2000 felvonuló kíséri. A menetben fellép 7 zenekar, és 10 külföldi csoport Spanyolországból, Franciaországból, Olaszországból, Mexikóból, Németországból, Georgiából, Bulgáriából, Szenegálból, és Törökországból, valamint egy együttes több mint 250 dobossal Brazíliából. A felvonulás leglátványosabb eleme zárja majd a menetet, egy óriássárkány vonul majd végig Debrecen utcáin táncosok és akrobaták kíséretében

– ismertette Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette, augusztus 20-án visszatér a Virágok éjszakája, vagyis az esti karneváli felvonulás, amelynek a központi eleme a fény lesz.

A karneváli programok összművészeti forgataga

Az egynapos felvonulásra egy egyhetes összművészeti gasztronómiai forgatag épül. A kiemelt programelemek közé tartozik majd a Dósa Nádor téri karrier fesztivál, ahol a fieszta hangulat és a fényparádé szintén garantált, de újra megrendezzük a Nagyerdőn a Beer by Lake-et is, amely a megalapítása óta eltelt elmúlt pár év alatt az ország legnagyobb sörfesztiváljává nőtte ki magát. Az előző évekhez hasonlóan koncertekkel főként a Nagytemplomnál várjuk az érdeklődőket: augusztus 15-én a Kodály Filharmonikusokkal indulunk, de fellép még többek között a Swing à la Django, az Irie Maffia, és a Bohemian Betyars is. Augusztus 20-án, az esti felvonulás után pedig a Bagossy Brothers játszik a Kossuth téren

– részletezte Mészáros Réka. Elmondta, a hét folyamán megrendezik a Galiba Gyermekfesztivált is a kisebbeknek a debreceni állatkertben és a vidámparkban, illetve a fenntarthatóság jegyében a Botanica a Expót a Kölcsey Központban. – Idén is lesz Night Ride, azaz éjszakai kerékpáros felvonulás, amikor több ezer biciklis süvít Debrecen utcáin. Az esemény olyan népszerű lett, hogy idén koncerteket is szervezünk, illetve fényfestéssel és 3D-mappinggel is készülünk. A képzőművészeti programok listája is folyamatosan bővül, Refik Anadol tárlata a New York-i MoMa után ezúttal a debreceni MODEM-ben lesz látható – tájékoztatott.