Sztárgitáros, több mint 60 borászat, formabontó DJ-k… Mi kell még? Mutatjuk a Bor- és Jazznapok programjait:

És hogy kik lépnek fel? A rendezvény sztárja egyértelműen a gitároslegenda Steve Hackett lesz, aki 1970 és ’77 között a Genesis zenekar szekerét húzta többek között Phil Collinsszal. Rajta kívül színpadra lép majd (a teljesség igénye nélkül) Gájer Bálint, Éliás Gyula, Duka Laci és a Gipsy Fusion, illetve Tomor Barnabás is. Ami pedig a debreceni zenekaroknak jó hír: idén még több helyi együttest hívtak meg a szervezők, mint eddig, például a Jazzy Vibes-t, Péter Kittit és Horváth Marcellt, de természetesen érkeznek rendszeresen visszajáró vendégek is, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band.

No persze nemcsak a jazz-zenészek színe-javát figyelheti majd a közönség, hanem 6 borrégió, 20 borvidék és több mint 60 borászat nedűit is, sőt, értelemszerűen meg is kóstolhatja azokat. Újra lesz a kínálatban naturális borászat, valamint vezetett bortúrákon is részt vehetnek majd az érdeklődők, ahogy Debrecen Város Borával is megismerkedhetnek majd. Hallottak már jazzlemezlovasokról? Nos, az ő szerepük is újítás az idei Bor- és Jazznapokra nézve, mivel a koncerteket követően nem hétköznapi (vagy inkább hétvégi, de értsék jól) DJ-k fognak zenélni.

Azért is szerettem volna borász lenni, mert a jó bornak nagyon jó közösségépítő szerepe van. És ha már a borról is a jazzről van szó, bor nélkül nem biztos, hogy ennyi jó zene született volna meg

– mondta Jákób Bianka, a Holdvölgy Birtok főborásza.

Debreceni Bor- és Jazznapok 2024: többek között Debrecen Város Borait is meg lehet majd kóstolni

Forrás: Kiss Annamarie

Égerházi Attila, a Djabe zenekar alapítótagja köszöntőjében debreceniségének adott hangot elsősorban, és ha már ezer szállal kötődik ide, szerinte adja is magát, hogy a Lokinak szurkoljon. Ami pedig Attilát, a zene és a rendezvény kapcsolódását illeti, először 1981-ben járt a Debreceni Bor- és Jazznapokon, és úgy gondolja, mind látogatóként, mind pedig szakmabeliként is szívesen tölt időt a Nagyerdőn.

Augusztusban Steve Hackett-tel kiegészülve Genesis-dalokat fognak játszani, a koncert előtt mintegy félórával pedig közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket, ahol beszélgethetnek, képeket készíthetnek a veterán gitárossal.

És hogy mivel várja még a Debreceni Bor- és Jazznapok 2024 augusztusában a zene és a gasztronómia ínyenceit? A részletes programból kiderül…