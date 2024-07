A Campus Fesztivált idén július 24-28. között rendezik meg a Nagyerdőn. Összesen 21 programhelyszínen lesz kreatív tartalom, s 295 zenei produkciót láthat a közönség: fellép többek között Azahriah, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike és Rita Ora, na meg a Tankcsapda is háromszor. Sört már 790, lángost 890 forintért lehet venni, a szervezők pedig még gördülékenyebb beléptetést ígérnek. A fesztivál ideje alatt a DKV menetrendje is sűrűsödik.