Az idei Campus Fesztivál sem okozott csalódást, legalábbis az a 4 nap, ami lehetőséget adott arra, hogy a debreceni Nagyerdő szívében hazai és külföldi előadók megtáncoltassák a bulizni vágyó gyerekeket, fiatalokat és időseket. Pontosan így is történt, ugyanis nem volt olyan korosztály, amelyik ne képviseltette volna magát a 16. Campus Fesztiválon. Húzónevek, partiarcok, éhesek és szomjasak mind együtt ropták, Azahriah természetesen nem hiányozhatott, Majkán is mindenki táncolt, Rúzsa Magdi koncertjén voltak, akik könnyeztek, néhányan az énekesnő szívbemarkoló slágerei miatt, de azok is sírtak belül, akik Rita Ora miatt érkeztek szombaton a Campusra, hiszen a sztárfellépő végül nem lépett színpadra. Szombaton késő délután a fesztivál Facebook-oldalán kiadtak egy közleményt, amiben az állt, Rita Ora debreceni koncertje betegség miatt elmarad. Sokakat lesújtott a hír, ami egyébként a Campuson is megmutatkozott. Anna and the Barbies koncertjén még csak szállingóztak az emberek a stadion körül, persze a nagyszínpad előtt ott voltak a színes hajú, poharat szorongató, bőgatyában ugráló fiatalok, de érezni lehetett, hogy nemcsak a főszervezők, de a napijegyet váltó fesztiválozók is átszervezik fejben a programot.

A Campus Fesztivál utolsó napjának a programján változtatni kellett ugyan, de a buli nem állt meg

Forrás: Czinege Melinda