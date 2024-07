Két abszolút szuperprodukció is jutott a debreceni Campus Fesztivál pénteki napjára, de ez nem jelenti azt, hogy a többi koncerten ne lett volna őrült jó a hangulat. Előbb 20 óra után nem sokkal Majka, majd utána Dimitri Vegas tesztelte a Metal-Sheet Nagyszínpad előtti fesztiválozók állóképességét, előbbi vérprofi volt, olyan koncertet hozott, amit mindenki várt tőle, Dimitri Vegas meg Dimitri Vegas, de azért az esti veretésre a színpadtechnika is nagyon ráerősített lézershow-val meg mindenféle vizuális kunszttal.

Lézershow Dimitri Vegas buliján a 2024-es Campus Fesztiválon

Forrás: Kiss Annamarie

Az OTP Bank Nagyszínpadon volt Esti Kornél, a Debreceni Egyetemnél Dévényi Tibi bácsi állt a pult mögött, láthattuk a Roadot, a Szabó Balázs Bandáját, de színpadra állt többek között a Mikee Mykanic és a Diabolus in Musica is. Fotóriportereink egymás után járták a helyszíneket, lentebb az ő koncertgalériáikat tudjátok megnézni. De korábban hoztunk részletes élménybeszámolót is a pénteki napról, sok-sok életképpel.