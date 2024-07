Balról: Miklósvölgyi Péter, a szervező Debreceni Campus N.K. Kft. ügyvezetője, Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja és Papp László, Debrecen polgármestere a keddi sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

– Itt van egy stabil, Magyarország második legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, a Campus Fesztivál, amely mögött két olyan nagy entitás áll, mint a Debreceni Egyetem és a város. Amikor máshol a fesztiválok gyengülnek, a Campus Fesztivál emelkedik, ami ennek a közös munkának az eredménye – mondta a városvezető.

Még gördülékenyebb lesz a beléptetés

Páll László, a Debreceni Campus N.K. Kft. másik ügyvezetője elmondta, a biztonsági szempontok a legfontosabbak az előkészületek során, így a beléptetést gördülékenyebbé téve a II. János Pál téren alakítják ki a pénztári sort. – Technikailag is fejlődtünk, többek között világszínvonalú látvánnyal, új ledfalakkal készülünk a koncerteken. Ötcsillagos helyszínnel várunk mindenkit – emelte ki.

Fényinstalláció a sajtótájékoztató helyszínén

Forrás: Kiss Annamarie

Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója egyebek mellett elmondta, 21 programhelyszínen lesz kreatív tartalom a Campus Fesztiválon, s 295 zenei produkciót láthat a közönség, melyek rekordnak számítanak nemcsak a debreceni rendezvény életében, de hazai viszonylatban is. A fő külföldi fellépők mellett további 12 nemzetközi előadó érkezik a világ több pontjáról is, de 65 debreceni zenei produkció is lesz a különböző színpadokon. Mindezek mellett lesznek kulturális és művészeti programok, előadások, valamint felépül a Civil Falu és Campus Kid + Art zóna. Végül elmondta, a Campus Fesztivál 15 éves jubileumára készült 365 oldalas, Csepelyi Adrienn újságíró által szerkesztett könyv 700-800 fotóval interjúkkal, riportokkal adja át Debrecen legnagyobb nyári bulijának hangulatát.