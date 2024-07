Beton.Hofi is erősíti a Campus Fesztivál hazai fellépőinek sorát, így aligha meglepő, hogy a szerda esti koncertjére is szép számmal gyűltek össze a rajongók. A népszerű előadóművész ezúttal sem okozott csalódást közönségének, ráadásul a legismertebb számai mellett sok más dal is felcsendült az éjjel.