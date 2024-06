A néprajzkutatótól azt is megtudtuk, Keresztelő Szent János napjának szokásai és hiedelmei között egyházi virágszentelést és a gyümölcsökkel kapcsolatos rítusokat is találunk. – Északkelet-Magyarország számos görögkatolikus közösségében ezen a napon mezei virágokat vittek a templomba, amelyeket a pap megáldott. A megszentelt csokrokat azután a gonosz távoltatására, a jószág gyógyítására használták, és a halott koporsójába is tettek belőle. Más vidékeken gyümölcsöket dobáltak a tűzbe, gyümölcsböjtöt tartottak. A hiedelem szerint azok a szülők, akinek korán meghalt gyermekei vannak, ezzel a böjtöléssel adhatnak halott gyermekeiknek a friss termésből – tájékoztatott Bartha Elek.