A Fonóba szól a nóta című népzenei rendezvényt a komádi csoport megalakulásának évében, 2009-ben rendezték meg először. A nagy sikerű programot azóta is minden évben megszervezik, idén is közel 180 érdeklődő vett részt az eseményen. A június 1-jén a moziban tartott találkozón összesen 20 zenés-táncos műsorszámot láthattak a jelenlévők, a fellépők között voltak helyi, környékbeli és más megyéből is nótaénekesek, népzenei és néptánccsoportok, gyermekek és felnőttek. A rendezvényen Fekete Zoltán népdalénekes műsorát is hallhatta a nagyszámú közönség.

Népzenei találkozót tartottak Komádiban, az esemény előtt a résztvevők fel is vonultak a településen

Forrás: Rozsik Rita

A komádi polgármester is gratulált

Tóth Ferenc, Komádi polgármestere köszöntőjében gratulált a népdalkör munkájához és elmondta, hogy Komádinak fontos értéke a hagyományok ápolása, a múlt tisztelete, amelyhez a csoport folyamatos szerepvállalása nagyban hozzájárul.

A találkozó végén a népdalkör tagjai a Közösségi Házban vendégelték meg a megjelenteket, majd délutánig tartó mulatozással ért véget a program, melyen a talpalávalót Fekete Zoltán és zenekara húzta.