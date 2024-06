A Déri Múzeumban június 2-án, szombaton nyitották meg a Felperzselt város – Debrecen bombázása 1944. június 2. című kiállítást az intézmény dísztermében. A megnyitón Angi János, a múzeum igazgatója a kettősségről beszélt, hogyan van jelen egyszerre a fény és az árnyék Debrecen történelmében. - Másfél hónapja nyitottuk meg a kiállításunkat a dicsőséges tavaszi hadjáratról és a függetlenségi nyilatkozat kikiáltásáról, ma azonban egy tragikus esemény adta az apropót. A múzeum az emlékezés közösségi tere, emlékezzünk közösen, méltó módon az 1944-es bombázásra – fogalmazta meg.

Angi János, a Déri Múzeum igazgatója a Felperzselt város – Debrecen bombázása 1944. június 2. című kiállítás megnyitóján

Forrás: Czinege Melinda

Debrecen bombázása a város modern kori történelmének legnagyobb pusztítása volt

Puskás István, Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere arról beszélt, hogy pontosan nyolcvan éve, a megnyitó órájában a mai Petőfi tér területe már csak romhalmaz volt. – Debrecen modern kori történelmének legnagyobb pusztítása zajlott, ezen a kerek évfordulón emlékezvén azonban az egyéb veszteségeinket is fel kell idézni. Abban az évben a bombázások még többször visszatértek, az első után pár héttel pedig a téglagyár területét 12 ezer zsidót szállító szerelvény hagyta el, akik közül 6 ezren soha nem tértek vissza. Gondolunk azokra is, akik akkor már évek óta a fronton harcoltak, vagy az életüket vesztették a világháborúban – emlékeztetett. Nyomatékosította, azok előtt is fejet kell hajtani, akik túlélték a harcokat, és hazaérvén Debrecen újjáépítése mellett szavaztak.

Ők építették meg a Főnix szárnyai alatt azt a várost, amiben ma is élünk

– emelte ki.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Radnóti Mihály Nem tudhatom című versét idézte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense, aki szerint a költemény jól mutatja, milyen testközelből megélni egy olyan tragédiát, ami világháborús viszonylatban porszemnek számít. Magyarország stratégiai jelentőségéről beszélt, és hangsúlyozta, a bombatámadás nem Debrecen ellen szólt, hanem az egész európai vasútvonalat akarták így gyengíteni az ellenséges csapatok. – A második világháborúban több mint 50 millióan haltak meg. A kiállítás célja, hogy bemutassa, mit jelentett ez a helyieknek, hogyan élték meg az 1944-es bombázásokat a debreceniek – mutatott rá.