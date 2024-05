Pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. május 12-én adták át a felújított Csapókerti Közösségi Házat, emlékeztetett Facebook-oldalán Szilágyi Edina.

Ez az épület nemcsak a mi közösségünk történetének fontos része, de maga a hely is a közösség életének szívévé vált az elmúlt évtizedekben. 1962-ben a helyi lakosok szorgos kezeivel, összefogásával épült fel, és azóta is az övék maradt

– írta posztjában a városrész önkormányzati képviselője. Felidézte, az épület közel 600 millió forintból újult meg, és nemcsak szebb lett, de gazdaságosabban és környezetbarátabban is üzemel azóta. Rengeteg rendezvénynek adott otthont a közösségi ház ebben az egy évben, az eseményekről Szilágyi Edina képösszeállítást is közölt a bejegyzésben. Itt alakították ki például a Méliusz Csapókerti Könyvtárat, valamint helyet kaptak benne a Mozdulj, Debrecen! ingyenes foglalkozásai is.

„Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ennek a nagyszerű fejlesztésnek, és jó érzés egy ilyen összetartó, tenni akaró közösségben dolgozni a csapókertiekért” – tette hozzá Szilágyi Edina, aki zárásképp a közösségi ház minden munkatársának köszönetet mondott.