Első találkozóját tartotta a hétvégén a Nők a pásztorságban csoport, melynek alapítója és vezetője a híres helyi pásztorcsalád női tagja, Sáfián Lászlóné. Az összejövetelre az ország különböző pontjairól érkeztek a pásztorhölgyek.

– Szigorú rostán kell átmenniük a jelentkezőknek, mert igazi pásztornőkért hoztam létre a csoportot, akik a mindennapjaikban legeltetnek, abrakolnak, szénáznak vagy körmölnek – mondta Sáfiánné Ibolya. A programon neves szakemberek tartottak előadást úgy mint dr. Molnár Zsolt, az MTA doktora, etnoökológus; a mongol származású Gantuya etnobotanikus, Fodor Eszter kutató, valamint online bejelentkezéssel Margareta Lelea, kaliforniai kutató.

– Büszkeséggel tölt el, hogy Hajdúsámsonnak értékes részét képviseli a Sáfián család, akik munkájukkal nemcsak a mezőgazdaságunkat gazdagítják, hanem magyar kultúránkat is, melyet szintén támogatni kell, s mi támogatjuk is – hangsúlyozta a találkozón mondott köszöntőjében Antal Szabolcs polgármester. Délelőtti programban Hajdu Krisztián néptáncos és a helyi iskola citerásai működtek közre Hőgye Zsófia vezetésével. Délután szakmai kerekasztal-beszélgetéseket tartottak. A legtöbb tag most találkozott egymással személyesen.