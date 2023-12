A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesületet nyolc évvel ezelőtt álmodta meg Marincsák Ibolya azzal a céllal, hogy minél több embert ismertessen és szerettessen meg a természet csodáival, felhívva egyúttal a figyelmet a természeti kincsek értékeire. Az egyesülethez az elmúlt évek alatt 12,5 ezren csatlakoztak, akiknek zöme aktívan részt vesz a közös programokban is, a kirándulásoktól kezdve a Nagyerdőben elhelyezett madáretetők feltöltésén át az egyesület által szervezett különféle hasznos mozgalmakig.

Az utóbbi években új kezdeményezésként először csak szűkebb pátriánk diákjait szólította meg az egyesület vezetője vers,-próza,- és meseíró pályázatra való jelentkezéssel, később kiterjesztette a felhívást a határainkon túl élő diákok körére is. Az idén 8. alkalommal meghirdetett, „Titkot rejt az erdő” irodalmi és a „Velünk élő természet gyerekszemmel” című, immár természetfotók beküldését is fogadó pályázatra az eddiginél is több diák küldte be alkotásait.

A pályaművekből a 2023-as évben is igényes kivitelezésű könyv született, melyben a különböző korcsoporthoz tartozó diákok meséi, novellái, versei, és természetfotói szerepelnek. A pályázat irodalmi részének zsűrielnöke Finta Éva József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, tanár, a Magyar Írószövetség tagja volt. Az irodalmi zsűri tagjai Kozák Mari tanár, költő, Kerecsényi Éva tanár, költő, Mohácsi Attila színművész és Balku László író, újságíró voltak. A fotós zsűri elnöke Szilágyi Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa, a fotós zsűri tagjai: Kirsch Teréz, Csanády Nóra és Juhász Erika volt.A díjátadó ünnepségen, melyre a budapesti Vajdahunyad várában került sor, három korcsoportban (6-9 évesek,- 10-14 évesek,-15-19 évesek) összesen 9 kategóriában 67 gyermek kapott díjat.

Az irodalmi és a természetfotós kategória nyertesei között egyaránt szerepeltek debreceni, hajdúnánási és hosszúpályi diákok.