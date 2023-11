A hajdúsámsoni görögkatolikus templomban is meggyújtották az első adventi gyertyát és megáldották a Szent család ikont a mise alkalmával.

A liturgián Zolcsák Miklós parókus Jézus eljövetelének várakozása mellett kiemelte, hogy amire a lelkünk készül, vágyakozik, akkor miénk is lesz, amire vágysz, az már a tiéd.

Forrás: Dandé Melinda

Az atya egy régi hagyományt is újra felelevenített. A Szent család ikont ilyenkor útnak indítja a katolikus egyház a híveknél, hogy befogadják pár napra, ezáltal is készülve a megváltó eljövetelére. Az ikont összesen 10 család fogadta be és pontosan szenteste fog visszatérni a templomba, a méltó helyére.