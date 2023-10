Rémes versek várják a Debreceni Irodalom Házába tévelyedő kósza lelkeket Halloween alkalmából. A nem rettenők ijesztő koromsötétben járhatják be október 29-ig a Tapintható kiállítást, a Csokonai 180 című tárlaton pedig megismerhetik a költőt is, aki kijátszotta a halált.

Megtudhatják, hogy a Halloween hagyománya kelta népszokásból eredeztethető, és még rímes-mókás sorokat is hazavihetnek.