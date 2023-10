Szabó Magda nagyságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy az október 5-ei születésnapja apropóján egy teljes hónapig találkozhatunk a nevéhez kötődő alkotásokkal és programokkal. A debreceni születésű írónőt azonban nemcsak saját munkái, hanem a róla készült Magda, a Szabó című színdarab által is jobban megismerhetjük.

A produkciót 2019-ben mutatták be, Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett egy olyan egyfelvonásos színre állítására kaptak felkérést Porkoláb Gyöngyitől, az előadás produkciós vezetőjétől, amely Szabó Magdát, az embert, a nőt, a feleséget mutatja be, bepillantást engedve élete négy fal között játszódó területeire is.

Az alkotók arra keresték a választ, hogy ki volt valójában az a Szabó Magda, aki rajongó boldogsággal élte életét férje, a szintén író Szobotka Tibor oldalán. Az előadás legfőbb forrását az író naplói, levelezései és interjúi adták, valamint a házasságáról szóló „Nyusziék” és a férje halála után íródott „Liber Mortis”.

Ingyenesen láthatjuk

A Magda, a Szabót az ősbemutató óta folyamatos sikerrel játsszák országszerte, most pedig jó hír a hajdú-bihari közönség számára, hogy az elkövetkező hétvégén két helyszínen is megismerhetik a darabot, és ezáltal a Kossuth-díjas debreceni író házasságát.

Mikepércsen október 21-én, szombaton 18 órától a Wass Albert Művelődési Központban, majd október 22-én, vasárnap 17 órakor Hajdúnánáson, a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban lép színpadra Krajcsi Nikolett és Mészáros Tibor, azaz Szabó Magda és Szobotka Tibor.

Mindkét előadás ingyenesen látogatható a Déryné Program részeként, de regisztrálni kell a művelődési központokban.