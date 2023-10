Átadóünnepséggel egybekötött jubileumot ünnepeltek Püspökladányban október 26-án. A Kecskés Gyula Városi Könyvtár idén ünnepli alapításának 70. évfordulóját. 15 millió forintból újultak meg a könyvtár belső terei, arculata, új bútorokat szereztek be és a szakmai anyagot is frissítették.

A könyvtárak kapcsán mindig az a kérdés merül fel, hogy idejétmúlt dolog ez, avagy sem? Határozottan hiszem, hogy nem. A könyvtár örök, s öröknek kell lennie

– jelentette ki köszöntőjében Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, az elmúlt évtizedekben rengeteget változott a világ, ezért is kérdőjeleződhet meg olykor a könyvtárak létjogosultsága. Az online elérhető tartalmak, a különböző szolgáltatások szinte teljesen kielégíthetik mindazok igényét, akik könyvtárba járnak. – De időközben változott a könyvtár is. Megmaradtak a klasszikus könyvtári szolgáltatások, a hangulata, de emellett betölti azokat a funkciókat is, melyekre a modern kor olvasóinak szüksége van – mutatott rá. Hozzátette: a beruházással nemcsak a Kecskés Gyula Könyvtár infrastruktúrája, hanem annak szolgáltatása is korszerűsödött.

Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője

Egy megújult könyvtár be tudja vonzani az új olvasókat is

Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője megosztotta: a magyarországi városok lakosságának átlagosan 15 százaléka beiratkozott olvasó és 10-12 százalékuk aktív használó is. – Ahol megújult a könyvtár, 7-8 százalékkal nőtt a kihasználtság. A célunk, hogy tíz éven belül tíz százalékkal növekedjen a könyvtári tagsággal rendelkezők száma, valamint félmillió új olvasót tudjunk bevonzani – mondta. Hozzátette, az olyan jellegű infrastrukturális- és szakmai fejlesztések, mint amelyek a püspökladányi könyvtárban is végbementek, nagymértékben emelik a könyvtári programokon résztvevők arányát.

Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője

A magyar nyelv, kultúra és tudomány mellett döntöttek

– Minden döntés mögött áll egy értékítélet is. Amikor valaki pénzt, időt, energiát áldoz valamire, akkor azzal együtt valami mellett leteszi a vokság, valamilyen ügyet támogat. Ha valaki egy könyvtárba invesztálja ezeket, akkor a magyar nyelv, kultúra és a tudomány értékei mellé áll – fogalmazott Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója.

Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója

– Ünnepi pillanat a mai, hiszen két esemény is szerencsésen egybeesett: átadjuk a megújult könyvtárat, s egyben ünnepeljük az intézmény fennállásának 70. évfordulóját. Jómagam 50 éve iratkoztam be először ide. Rengeteg emlék, személyes élmény köt ezekhez a termekhez – fogalmazott Tóth Lajos polgármester, aki pedagógusként több gyerekcsoporttal is megfordult a könyvtárban.

Tóth Lajos polgármester

Immár hatodik éve viseli a néhai helytörténet-kutató nevét

Galiné Mile Andrea intézményvezető beszédében a könyvtár történetét mutatta be. – Az első írásos emlékünk a település könyvtáráról 1899-ből való. Az az intézmény a második világháborúban megsemmisült. Az újjászervezésében Kecskés Gyula helytörténet-kutató, a jelenlegi könyvtár névadója vállalt nagy szerepet – idézte fel.

Galiné Mile Andrea intézményvezető

A háború után községi, majd 1953-tól nagyközségi és járási könyvtárként működött, ettől számítják a jelenlegi intézmény alapítását. 1960-ban a megyében elsőként vezették be a szabadpolcos rendszert, majd 1965-ben nyílt meg a gyermekkönyvtár. 1986-tól városi könyvtár, s 2017. óta viseli Kecskés Gyula nevét.