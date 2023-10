Október második felében is folytatódnak a színházbejárások a frissen felújított Csokonai Teátrumban - számolt be róla a Csokonai Színház. A délutánonként több alkalommal tartott kulisszajárásokat a színművészek vezetik, eljutva a színház olyan nézőforgalmi területektől elzárt helyeire is, amelyek igazi színházi csemegék: az érdeklődők megtekinthetik az öltözőket, a színpadot, a díszletraktárt, a művészbüfét, a zenekari árkot és nem utolsósorban a forgószínpad több emeletnyi szerkezetét.

A kulisszajárás belépőjegyhez kötött.