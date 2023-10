A Múzeumok Őszi Fesztiválja egy évente ismétlődő, hosszabb időszakot átívelő kulturális rendezvénysorozat, melynek célja a múzeumok széleskörű népszerűsítése. A 2006-ban indult program nem csak ráirányítja a figyelmet a múzeumokra, de fenn is kívánja tartani az érdeklődést élményt nyújtó, korszerű, szórakoztató évről-évre megújuló eseményekkel. E kezdeményezéshez idén is csatlakozott a debreceni Modem, amely ezúttal a „pincétől a padlásig” szinte minden helyiségét megnyitotta az érdeklődők előtt.

A kulisszák mögé vezettek be

– Mivel most tavasszal múzeumi státuszt szereztünk, így arra gondoltunk, nemcsak a közgyűjteménnyé vált gyűjteményünket mutatjuk be a látogatóknak, hanem azokba a funkciókba és feladatokba is betekintést engedünk, melyek eddig kevesek előtt voltak láthatóak, illetve kevésbé ismertek – mondta érdeklődésünkre Vizi Katalin, a Modem igazgatója. Mint kifejtette, október 28-án egy-egy tárlatvezetés alkalmával az intézmény szakemberei bemutatták, milyen belülről a kutatószoba, hogyan történik egy-egy műtárgy feldolgozása; tárlatvezetésen vehettek részt a műtárgyraktárban, a gépházban, illetve az aktuális kiállításon.

Amikor először csináltunk raktártúrát, azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy az igény és érdeklődés a színfalak mögé bevezető programokra, ezért is gondoltuk, hogy idén még részletesebb bejárást biztosítunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja során

– tette hozzá.

Szó szerint beleláthatott mindenki a Modem működésébe, ugyanis a gépházba is vezetett külön túra szombat este.

Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb egybefüggő kiállítóterével büszkélkedhetünk. Úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk milyen apparátus látja el friss levegővel, milyen gépek biztosítják a megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat az épületben

– emelte ki Vizi Katalin.

A Modem falain kívül is lesz kiállításuk

Az igazgató kérdésünkre elmondta, jelenleg Esterházy Marcell Timelines című kiállítása látogatható a földszinten, majd november 11-től nyílik meg Tar Sándor író életét – kortárs reflexiókon keresztül feldolgozó – tárlat.