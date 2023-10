A nagy érdeklődésre való tekintettel többletforrást biztosítottak az idei évi hungarikum pályázatra. Az Agrárminisztérium felhívására idén több mint 483 támogatási kérelem érkezett és végül 325 nyertes pályázó összesen 677 millió forint forrásban részesült.

Hajdú-Bihar vármegyéből húsz szervezet – köztük önkormányzatok, civil szervezetek – nyert több mint 40 millió forintot. A pályázók többek között rendezvények szervezésére, elektronikus kiadványok, honlapok, fényképsorozatok és filmek készítésének támogatására; a magyar kultúra értékeinek megismertetését célzó vetélkedők szervezésére igényelhettek hazai forrást.

Újabb kiállítással jelentkezik a Természettár

A debreceni Matúra és Natúra Alapítvány, a Természettár fenntartója újabb érdekes kiállítással bővíti portfólióját, Hungarikumok és nemzeti értékek a hazai vadászatban címmel nyert idén pályázatuk.

– Korábban is sikeresek voltunk a hungarikum pályázaton, ezek eredménye, hogy most is futnak például az Édes élet és a Tiszavirág kiállítássorozataink. A vadászathoz kapcsolódóan a hungarikumok sorában vannak a magyar kutyafajták (magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár) és a solymászat, továbbá kiemelt nemzeti érték a gyulaji dám, valamint a gemenci gím. Többek között ezek jelennek meg az új tárlatban, de igyekszünk belecsempészni interaktív elemeket, egy kis csavart és rengeteg olyan dolgot, amivel felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeket a nemzeti kincseinket védjük, becsüljük meg – ismertette a terveket Váradi Zoltán, a Természettár vezetője. Hozzátette, a korábbiakhoz hasonlóan ez is vándorkiállítás lesz.

Váradi Zoltán

Forrás: Napló-archív

Folyamatosak a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó szemléletformáló kiállításaink, programjaink. Egyaránt szólnak kicsiknek és nagyoknak, felnőtteknek és időseknek is, tehát mindenkinek. Mindegyiknek van egy szakmai, valamint egy nagyobb, látványosabb része. Olyan közösségi terekbe visszük el őket, ahol díjmentesen tekinthetik meg az érdeklődők

– ismertette a szakember. Legközelebb a Levéltitok című kiállításuk nyílik meg az Új városházán a Nagyerdő Hete keretében, amelyet az erdélyi Nagybányán csodálhatott meg a természetszerető közönség. Az Édes élet pedig hamarosan Strasbourgba utazik. Váradi Zoltán hozzátette:

a kiállításaik nem egy-két alkalomra készülnek, van köztük több is, amely már 6-8 éve járja a különböző kiállítótereket. Ezeket igyekeznek a pályázatok fenntartási idején túl is megtartani, megújítani.

Megismerik, hogy készül a böszörményi bobajka vagy darunyak

Sikeresen szerepelt a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület. Nagy Imre egyesületi elnök a Hajdú Online megkeresésére elmondta: régóta gyűjtik a hagyományos családi recepteket, s ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy egyrészt folytassák a már évek óta tartó Sütő-Suli kezdeményezésüket, másrészt pedig egy regionális találkozót szervezzenek jövő tavasszal.

– Az elmúlt négy évben az Eötvös József-iskolában két osztály, egy pedagógus-szülő, valamint egy lisztérzékeny csoport számára tartottunk 2-3 hónapon keresztül, heti rendszerességgel foglalkozásokat. A Sütő-Suli alkalmain bemutattuk az adott süteményeket, melyeket utána közösen elkészítettünk és meg is kóstoltunk – ismertette az egyesület elnöke. A mostani pályázatból a Középkerti Általános Iskolában indítják el a programot. A résztvevők olyan helyi különlegességekkel ismerkedhetnek meg, mint a böszörményi bobajka, darunyak vagy dübbencs. Tavasszal pedig a Hír védjegyesek számára szerveznek regionális találkozót, melyre egyebek mellett sajtkészítőket, kolbásztöltőket, hagyományos süteményekkel foglalkozókat, mézeskalács-készítőket hívnak meg.

Nagy Imre

Forrás: Napló-archív

Az előzőek mellett pedig olyan népszerű, régi rendezvények nyertek, mint a Derecskei Disznótor; a Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivál (Püspökladány), mely jubileumi harmincadik alkalmához ér; valamint a nagyrábéi Sárrét Íze Fesztivál.

Több mint 12 ezer települési érték az országban

– A Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár igazi sikertörténet, mert mozgalommá nőtte ki magát az értékek összegyűjtése, és a Nemzeti Értékpiramis rendszerében való elhelyezése is. Országszerte és határon túl megmozgatta az idősebbeket és a fiatalabbakat is, hogy felkutassák a szűkebb környezetükben fellelhető unikális értékeket – olvasható a Hungarikumok Gyűjteménye – Magyar Értéktár oldalán. Így azok bekerülhetnek a helyi, a vármegyei, a külhoni nemzetrész vagy ágazati értéktárba, majd pedig a hungarikumok közé.

Ma már 12 ezer települési értéket, 150 kiemelkedő nemzeti értéket és 87 hungarikumot tartunk nyilván.

Az Agrárminisztérium a hungarikum törvény 2012-es elfogadását követően minden évben pályázatot ír ki a nemzeti értékeink gyűjtésével és széleskörű megismertetésével kapcsolatban. Az idei nagy érdeklődésre való tekintettel a tárca 227 millió forintos többletforrást biztosított a 2023-as pályázat tartaléklistáján szereplő 112 pályázó számára. Ennek köszönhetően a rendezvények szervezésére, elektronikus kiadványok, honlapok, fényképsorozatok és filmek készítésének támogatására 305 darab nyertes pályázó, több mint 634 millió forint támogatási összeget nyert el. A magyar kultúra értékeinek megismertetését célzó vetélkedők szervezésére a 14 darab nyertes pályázó csaknem 40 millió forint forrásban részesült. Az öltözködéskultúrát támogató III-as célterületen pedig 6 darab nyertes pályázó, 2,5 millió forint támogatási összeget kapott. A tartaléklistán szereplő pályázókkal együtt így összesen 325 nyertes pályázó 677 millió forint forrásban részesült az idei kiírásnak köszönhetően.

A nyertesek listáját itt olvashatják!