A 21. Nádudvar Napja rendezvény részeként augusztus 9-én, szombaton a művelődési központ kiállítóterében nyílt tárlat Sportcentenárium címmel. Az ünnepségen Maczik Erika polgármester hangsúlyozta: 2023 a sport éve Nádudvaron, ahol sokan sokféle sportágnak művelői, rajongói napjainkban és az elmúlt száz évben is. A kiállítást megnyitó Gere Csaba, a centenáriumát ünneplő Nádudvari Sportegyesület elnöke mindenkit biztatott: ismerje meg településük gazdag sportéletét. – Ha a kiállítás képeit, relikviáit nézegetve akár csak egy ember is kedvet kap a rendszeres testmozgáshoz, már megérte tető alá hozni ezt a kiállítást – mondta zárszóként. Az 1966-os leány úttörőolimpia ezüstérmes tagjait is köszöntötték a tárlatmegnyitó végén.