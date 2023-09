A monokininek jobban örültem volna, de a Bikinit is szívesen megnézem

– mondta egy borízű hang a 21. városnapi buli péntek estéjén, amikor is a 40 éves rockegyüttes, a Bikini lépett a művelődési központ előtt felállított színpadra Nádudvaron. Mikor a jubileumi kort meghallotta emberünk, még lakonikusan hozzátette: meg is mondom az asszonynak, hogy igenis van olyan ruhadarab, ami még négy évtized után sem megy ki a divatból.

És ez valóban így van, hiszen a zenekar slágereit a karon ülő kisgyerektől kezdve a hetven éven felüliekig minden jelenlévő kívülről fújta.

Előttük azonban Maczik Erika polgármester, Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Nádudvar lengyel testvérvárosa, Urzędówna polgármestere, Paweł Dąbrowski köszöntötte a népes közönséget.

A város ajándékát adta át a Bikini együttes énekesének, D. Nagy Lajosnak Maczik Erika polgármester

Forrás: Marján László

A koncertet követően színpompás tűzijáték zárta az estet a publikum megelégedésére.

Amerre a szem látott, akadt valami program

A szombati buli közösségi főzéssel vette kezdetét kupica pálinkák és frissen sült lepcsánkák kíséretében. Majd a centenáriumát ünneplő városi sportegyesület kiállításmegnyitóját követően a színpadi kavalkád is kezdetét vette.

A Csilla Fitness SE mazsorettbemutatói, a Nádudvari Szociális Szolgáltató Központ Népdalkörének és Kortyantó Néptánc Csoportjának műsora, a Porszem Lovas Egyesület bemutatója, a Kéknefelejcs Citerazenekar muzsikája, a Rácz Kick-boxing Team kick-box-, illetve a zumbások bemutatója uralta a színpadot napközben.

A szomszéd portán, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium udvarán nyitott műhelyekkel várták az érdeklődőket.

A kézművesek nyitott műhelyekkel várták az érdeklődőket

Forrás: Marján László

Közben a főzősátrak mellett a „Nádudvar” termékek születésnapja alkalmából tartottak ingyenes kóstolót. Bemutatkozott a város kézműves világos és meggysöre, borai, valamint szóló-, illetve birspálinkája mellett a konyakmeggye és marcipántallérja is.

Kiderült, kié a legszebb kert

Tradíciója van a kertversenyeknek a településen, ezért helyet kapott a városnapon a „Virágos Nádudvarért!” környezetszépítő verseny és „A legszebb konyhakertek” program eredményhirdetése is. A díjakat Réz Szilárd alpolgármester, zsűrielnök, Maczik Erika polgármester és Nádudvar Partiumban fekvő testvértelepülésének, Szalárdnak a polgármestere, Nagy Miklós adta át. A díjazottak névsora: Ludman Sándorné, Pethőné Csontos Anikó, Csató Tünde, Csoma Edit, Csoma Jánosné, Pappné Tóth Ildikó, Csibiné Szabó Erzsébet, Kozma Ferencné, Szabó Zoltán, Szabó Zoltánné, Malom u. 4. szám alatti Társasház, Széles Imréné, Elek Zoltán László és Szűcs Lajosné.

A kertversenyek díjazottjai és a díjátadók

Forrás: Marján László

A rendezvénye már visszatérő fellépőként Liszter Sándor és a Vadrózsák is ellátogatott, az együttes most is remek hangulatot kerekített.

Liszter Sándor és a Vadrózsák

Forrás: Marján László

A gyerekeknek is állati jó dolguk volt: lovagolhattak, illetve kutyás bemutató, lóshow és rodeóbika is várta őket, valamint a felnőtteket sok egyéb jóság mellett. A zenével, tánccal tarkított kétnapos mulatságot este a Fiúk zenekar koncertje zárta.